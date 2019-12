Exclusief voor abonnees Aanvullend pensioen 30 december 2019

00u00 0

Ik las in mijn krant dat CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri erop aandringt dat iedereen spaart voor een aanvullend pensioen. Maar wat zij er niet bij zegt, is dat dit de pensioenspaarder wel elke maand belasting kost. Ik spaarde samen met mijn werkgever voor een groepsverzekering en moest van mijn werkgever loon inleveren om zijn bijdrage te verminderen. Toen ik mijn pensioen nam, zag ik dat er elke maand zomaar eventjes 37,50 euro solidariteitsbijdrage werd ingehouden (ondertussen is dat al 39 euro geworden). Ik schreef dus een brief aan de pensioendienst die mij antwoordde dat dit normaal is: door een fictieve rente van 8,50 % op het uitbetaalde bedrag, dat bij mijn bruto pensioen geteld wordt, kwam ik terecht in de categorie die 2% solidariteitsbijdrage moest betalen. 8,50 % rente? Moet er nog zand zijn? En dat kost mij nu dus jaarlijks zo een kleine 500 euro.

Robert Jacobs, Wezet

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis