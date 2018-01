Aanvallende versterking onderweg 00u00 0

Ook de Montenegrijnse aanvaller Fatos Beciraj (29) lijkt op weg naar KV Mechelen. Het dossier liep al twee weken, maar de international moest eerst zijn contract bespreken bij Dinamo Moskou, waar hij 14 keer scoorde in 64 duels. Morgen legt Beciraj zijn medische testen af. Met de struise spits erbij lijkt KV de nodige aanvallende versterking binnen te hebben voor de degradatiestrijd. Ook Lokeren toonde interesse in de spits, maar haakte af op zijn looneisen. Bij Dinamo zou hij meer dan een miljoen euro netto per jaar verdiend hebben. Na Ouattara, Tainmont, Camus en Verdier is Beciraj al de vijfde offensieve versterking. (FDZ/DPB)