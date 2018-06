Aanvallende Denen 30 juni 2018

KROATIË - Negen op negen, dan is het logisch dat je favoriet bent. Zelfs de spelers steken hun ambitie niet meer weg. "Ik zeg al twintig jaar dat Kroatië iets moois kan doen op het WK, maar deze keer voel ik dat we echt kans maken", maakt Liverpool-verdediger Dejan Lovren zich sterk. "De sfeer in de groep is geweldig." En daarvoor wijst Lovren naar bondscoach Zlatko Dalic. "Hij creëerde een speciale sfeer. Omdat hij perfect weet hoe hij met de spelers moet omgaan en dat op een unieke losse manier doet."

