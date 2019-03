Aanvallen, Egan Bernal! Column | Wuyts 16 maart 2019

00u00 0

In 1995 bezocht ik Colombia. Een onvergetelijke ervaring. Eddy Merckx bood mij een bed aan. Meisjes waren er naast bloedmooi bijzonder beleefd. Mannen droegen schrikbarende snorren, bestookten elkaar met machopraat en lieten uitgebrande kadavers van auto's in grachten achter. Hun nazaten onder wielrenners passen totaal niet in het plaatje van kettingrokende mannetjes-putters. Quintana, Sosa, Henao zijn zwijgzaam. Minzaam zelfs. Hun nederige groet en aarzelende oogopslag maken mij week. Mijn respect voor hun prestaties belet me medelijden te krijgen. Met hun toch zo schrale gestalte. Flinterdunne niemendalletjes zijn het, die bergop weliswaar een metamorfose ondergaan. Van nederig naar veroverend. Conquistadores in Europa, op hun beurt veroveraars. Van de oude wereld.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen