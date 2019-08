Exclusief voor abonnees Aanval Noorse moskee beschouwd als terreurpoging 12 augustus 2019

De Noorse politie behandelt de aanval van zaterdagavond op een moskee als een "poging tot een terroristische daad". "Uit onderzoek is gebleken dat de dader extreemrechtse opvattingen heeft", aldus een woordvoerder. Zo zou hij eerder de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch hebben geprezen. De 20-jarige verdachte weigert een verklaring af te leggen. Hij was gewapend met twee jachtgeweren en een pistool toen hij zaterdagavond de al-Noor-moskee in Baerum binnenging. Daar waren slechts drie gelovigen aanwezig en één van hen slaagde erin om de aanvaller te overmeesteren. Later werd in Baerum het lichaam van de zeventienjarige stiefzus van de verdachte gevonden.