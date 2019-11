Exclusief voor abonnees Aantal zelfdodingen daalt 08 november 2019

00u00 0

Met 978 zelfdodingen in 2017 liggen de suïcidecijfers voor Vlaanderen een stukje onder de 1.057 van het jaar voordien. Een hoopvolle daling, zegt professor Gwendolyn Protzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. "Ten opzichte van 2000 is de afname ook groter dan vooropgesteld in de doelstellingen, zowel voor mannen (-27%) als voor vrouwen (-26%)." De experte maakt zich wel zorgen over de leeftijdsgroep van 45 tot 60 jaar. Daar liggen de cijfers nog steeds ongeveer op het niveau van 2000, zowel bij mannen als bij vrouwen.