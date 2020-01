Exclusief voor abonnees Aantal zelfdodingen daalt 18 januari 2020

In 2017 benamen 978 Vlamingen zich van het leven. Dat zijn er opvallend minder dan twee jaar eerder, toen 1.051 mensen zelfmoord pleegden. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Opvallend zijn de regionale verschillen: hoewel er een daling is in alle provincies, is die wel beperkt in Oost- en West-Vlaanderen. In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn er door de jaren heen altijd minder zelfdodingen dan in de andere twee provincies. Hoe dat komt, is voor specialisten een raadsel. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie gaat nu wel onderzoeken of bijvoorbeeld West-Vlamingen minder vaak over hun problemen praten en of er in sommige regio's sprake is van vereenzaming.

