Aantal werklozen op laagste peil sinds jaren 80 28 juni 2018

België telde in mei 345.681 werklozen. Het is van begin jaren 80 geleden dat er zo weinig mensen zonder job zaten. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken. Die 345.681 werklozen zijn er 17.923 minder dan in mei vorig jaar, of een daling met 4,9%. Zowel bij mannen als vrouwen daalde het aantal, en bij bijna alle leeftijden. Zo nam het aantal jongeren zonder werk een duik van meer dan 13%. De reden is bekend: een combinatie van een draaiende economie met veel vacatures en een resem maatregelen die de regering heeft genomen, zoals de beperking van de inschakelingsuitkering en de strengere regels rond het brugpensioen.

