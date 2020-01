Exclusief voor abonnees Aantal wagens blijft nog tot 2025 stijgen 09 januari 2020

00u00 0

Tussen 2020 en 2025 zal het aantal wagens in de Europese Unie verder stijgen van 269 miljoen tot 273 miljoen. Dat staat in het Digital Auto Report van onderzoeksbureau PwC. Tegen 2025 wordt een piek verwacht, maar daarna zal het absolute aantal voertuigen op de weg sterk dalen in Europa. Dat komt door de verschuiving van particuliere wagens naar gedeelde mobiliteitsoplossingen. Terwijl er in 2018 in Europa nog 263 miljoen voertuigen op de weg waren, zal dit aantal tegen 2030 zijn gedaald tot 258 miljoen (-2%). De verschuiving in de auto-industrie zal vooral evolueren naar een groter aandeel geconnecteerde, autonome en elektrische voertuigen. Vooral 5G zal de verdere ontwikkeling van voertuigen in de richting van een 'smartphone op wielen' stimuleren. In 2025 zal ongeveer 30% van alle geconnecteerde voertuigen in Europa aangepast zijn aan 5G. Tegen 2030 zullen ze 70% van het totale netwerk uitmaken. Dan zullen elektrische voertuigen ongeveer 40% van alle inschrijvingen van nieuwe auto's voor hun rekening nemen. Volledig autonome minibussen, robottaxi's en privé-auto's zullen ten vroegste in 2029 zonder verdere restricties op de weg aanwezig zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis