Aantal veganisten groeit vooral in Brussel

29 februari 2020

"De stijging van het aantal veganisten is het meest opvallend in Brussel, waar het van 4 naar 6% gaat", zegt Nena Baeyens van EVA. "Maar ook in andere grote steden zien we die evolutie. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat vooral mensen jonger dan 34 veganistisch leven en die leeftijdscategorie is beter vertegenwoordigd in steden dan op het platteland. Bovendien is veganisme ondertussen een wereldtrend, die heel goed weerspiegeld wordt in het internationale publiek van Brussel."

