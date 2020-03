Exclusief voor abonnees Aantal vacatures gehalveerd 24 maart 2020

00u00 0

De eerste week van de coronamaatregelen heeft geleid tot een halvering van het aantal vacatures. "In de week van 15 maart ontvingen we 5.107 vacatures", zegt Joke Van Bommel van VDAB. "De voorbije week waren dat er slechts 2.643. Er is dus sprake van een halvering. Vorige week was ook wel een heel hectische week. Ik vermoed dat veel hr-diensten bezig waren met de procedures voor tijdelijke werkloosheid en andere prioriteiten, en dat zie je dus duidelijk weerspiegeld in de vacatures. Maar dit is niet het laagste aantal vacatures sinds lang. In de eerste week van januari hadden we er bijvoorbeeld ook maar 2.500, even veel als nu. Maar dat is altijd zo: bij het begin van het nieuwe jaar zijn mensen nog bezig met feesten en verlof opnemen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis