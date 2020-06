Exclusief voor abonnees Aantal nieuwe infecties blijft stabiel, maar ziekenhuizen lopen verder leeg 26 juni 2020

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft min of meer stabiel. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. De voorbije week ging het om gemiddeld 93 infecties per dag, tegenover 94 in de week voordien. Het totale aantal besmettingen in België staat nu op 61.007.

