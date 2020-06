Exclusief voor abonnees Aantal nieuwe besmettingen opnieuw fors lager, amper 11 opnames in ziekenhuizen 17 juni 2020

"De dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen lijkt te hervatten", aldus Sciensano in het dagelijkse rapport over de coronacijfers in ons land. Gisteren werden 55 nieuwe besmettingen gerapporteerd, tegenover 71 de dag voordien. Vorige week stabiliseerde het aantal nieuwe besmettingen nog, maar intussen lijkt de daling zich voort te zetten. 60.155 Belgen hebben intussen positief getest op het virus. Gisteren werden ook

