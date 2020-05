Exclusief voor abonnees Aantal nieuwe besmettingen blijft dalen 20 mei 2020

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Er kwamen gisteren 232 nieuwe besmettingen bij, dat zijn er weer ruim vijftig minder dan een dag eerder (279). Het aantal nieuwe opnames (50) is iets hoger dan een dag voordien, toen er 43 patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Voor de tiende dag op rij blijft dat aantal onder de belangrijke grens van 100 nieuwe opnames. Bovendien bleef het cijfer al voor de tweede dag op rij onder of op de grens van 50, die viroloog Marc Van Ranst eerder vooropstelde voor een veilige exit uit de lockdown. Op de afdeling intensieve zorgen zijn drie coronapatiënten bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal mensen op de icu's in de Belgische ziekenhuizen op 345. Er waren 29 nieuwe overlijdens, één meer dan de dag ervoor. 21 van die overlijdens vonden plaats in het ziekenhuis, 8 in een woonzorgcentrum. (SRB)

