Exclusief voor abonnees Aantal militairen op straat wordt niet afgebouwd 22 februari 2020

Er blijven nog zeker tot 2 april 550 militairen patrouilleren in de grote steden in het kader van de terreurdreiging. Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en minister van Defensie Philippe Goffin (MR). Het dreigingsniveau blijft ongewijzigd op 2 - op een schaal van 4- met uitzondering van een aantal mogelijke doelwitten, waar niveau 3 van kracht is. Binnen Defensie en in de politiek is al langer protest tegen de militaire ondersteuning van de federale politie. Eerder deze maand werd een resolutie door Open Vld ingediend om de militairen op straat tegen juni door agenten te vervangen. De Kamer nam het voorstel in overweging.