Aantal dossiers over examenbetwistingen blijft stabiel 16 januari 2019

De Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen heeft in 2018 in totaal 697 dossiers binnengekregen. Het totale aantal dossiers ligt daarmee 3,5 procent hoger dan in 2017 (673 dossiers), maar bevindt zich wel op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2016 (699) en 2015 (694). Het merendeel van de dossiers (506) was afkomstig van studenten die wegens overmacht hun examenkansen niet volledig konden benutten en daardoor een deel van hun leerkrediet verloren. De eigenlijke betwistingen van examenresultaten en de klachten rond de gelijkwaardigheid van het buitenlands diploma zijn een pak minder talrijk. Beide categorieën zijn samen goed voor de 191 resterende dossiers, een lichte daling in vergelijking met de 202 dossiers van 2017.

