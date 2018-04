Aantal codes op belastingsbrief daalt voor het eerst sinds 2014 Nog maar 2 miljoen Belgen geven zelf belastingen aan Redactie

04 april 2018

00u00 0 De Krant Voor het eerst in jaren daalt het aantal vakjes op uw belastingbrief. Weinig spectaculair weliswaar, van 885 naar 849. Tegelijk verhoogt de fiscus het aantal vooraf ingevulde aangiftes met bijna 1 miljoen. Het aantal huishoudens dat nog helemaal autonoom zijn aangifte doet, daalt daarmee naar amper 2 miljoen.

Fiscale vereenvoudiging: al jaren heeft de Wetstraat er de mond van vol, al jaren doet ze in de feiten het omgekeerde. Althans, dat is het beeld dat achterblijft bij het bekijken van de aangifte van de personenbelasting, waar de aangroei van het aantal codes stilaan een fetisj is geworden.

Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal codes op de belastingbrief van 330 naar 772, onder de huidige coalitie ging die aangroei tot nog toe onverminderd voort. Veel heeft uiteraard te maken met de regionalisering van de woonfiscaliteit, maar met nieuwe koterijen als de ondertussen afgevoerde speculatiebelasting en nu de gloednieuwe effectentaks doet de federale regering ook haar best. Vorig jaar leidde dat tot een record van 885 codes.

Zo simpel mogelijk

Voor het eerst in lange tijd daalt dat aantal, zo kondigt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gretig aan. Voortaan zal de Vlaming nog 'maar' 849 codes op zijn brief terugvinden. Daar past wel een kanttekeningetje bij. Voor een belangrijk deel is die daling alleen maar het gevolg van de regionalisering van de aangifte.

