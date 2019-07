Exclusief voor abonnees Aantal bouwvergunningen met 24% gedaald 26 juli 2019

Het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor woningen in Vlaanderen is de eerste vier maanden van dit jaar met 24% gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De bouwsector wijt de daling aan de strengere energieprestatieregels (EPB) die in 2018 werden ingevoerd. Door die hogere eisen voor isolatie en ventilatie zijn eind 2017 nog snel een pak meer bouwvergunningen aangevraagd. Die werden in het eerste kwartaal van 2018 afgeleverd, wat de enorme toename verklaart. Ondanks de negatieve cijfers verwacht de bouwsector dit jaar zo'n 1,5% meer woningen te bouwen. Omwille van de volgende verstrenging van het verplichte E-peil op 1 januari 2020 volgt eind dit jaar wellicht een toename van het aantal bouwaanvragen. (SPK)

