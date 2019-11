Exclusief voor abonnees Aantal borstkankers bij jonge vrouwen met 10% gedaald 13 november 2019

00u00 0

Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker bij jonge vrouwen (jonger dan 50 jaar) is in tien jaar tijd met 10% gedaald. Bij mannen is de evolutie gestagneerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Kankerregister. In 2017 kregen 10.732 Belgen te horen dat ze borstkanker hadden. Met 10.627 nieuwe diagnoses bij vrouwen - dat zijn er 114 minder dan in 2016 - blijft borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, aldus borstkankervereniging Think Pink. Eén op de negen vrouwen heeft vandaag kans om borstkanker te krijgen voor haar 75ste. Toch is het aantal vrouwen onder de 50 jaar dat de diagnose kreeg, met 10% gedaald in vergelijking met tien jaar geleden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu