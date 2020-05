Exclusief voor abonnees Aantal besmettingen stijgt opnieuw 25 mei 2020

00u00 0

"De dalende trend van het aantal besmettingen lijkt voorlopig gestopt." Dat zegt Sciensano, dat elke dag de coronacijfers rapporteert. Zaterdag werden 299 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er 282. "Dat aantal stijgt, op de langere termijn, opnieuw licht met 4% per dag." Viroloog Steven Van Gucht maakt zich voorlopig geen zorgen over die stijging, "maar we moeten ze goed blijven opvolgen". Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft wel al bijna twee weken onder de symbolische grens van 100. Zaterdag kwamen er 34 patiënten het ziekenhuis binnen, gisteren 48. Alles samen liggen momenteel 1.324 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, en dat aantal blijft afnemen. Ook op de diensten intensieve zorg is de algemene trend dalend, met momenteel 256 ingenomen bedden. Gisteren mochten drie mensen die dienst verlaten, zaterdag waren dat er negen. 9.280 Belgen zijn sinds begin maart bezweken aan het virus. Zaterdag waren er 25 overlijdens, gisteren 43. In totaal werden ook al 15.272 patiënten genezen verklaard en ontslagen uit de ziekenhuizen. (CMG)

