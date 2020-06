Exclusief voor abonnees Aantal besmettingen per dag nadert piek van april 26 juni 2020

00u00 0

In de Verenigde Staten ligt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus weer bijna net zo hoog als tijdens de piek in april. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, die woensdag 35.900 nieuwe gevallen vastgesteld heeft. Volgens de omroep NBC News liep dat cijfer zelfs op tot 36.358, wat het hoogste ooit zou zijn. In april werd vooral het oosten van de VS zwaar getroffen door het virus, nu gaat het meer om het midden en westen, zoals Texas en Californië. In een aantal van die staten worden de maatregelen weer verstrengd en gaan er ook weer lockdowns in. Mensen die vanuit een nu getroffen staat naar oostelijke staten als New York en New Jersey willen reizen, moeten eerst twee weken in quarantaine. (GVV)

