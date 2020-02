Exclusief voor abonnees Aantal besmettingen met corona loopt terug 18 februari 2020

In China loopt het aantal nieuwe infecties met het coronavirus terug. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie vast. Toch houdt de WHO een slag om de arm. "Het is nog te vroeg om te stellen dat de daling zal aanhouden", aldus toparts Mike Ryan. Volgens het jongste rapport vertoont 80% van de patiënten milde symptomen, terwijl 4% zwaardere complicaties heeft, zoals een longontsteking. Zo'n 5% is in kritieke toestand en 2% van de patiënten sterft. In China zijn in totaal al zeker 70.635 besmettingen geteld en 1.772 dodelijke slachtoffers. Gisteren nog overleed het hoofd van een ziekenhuis in Wuhan aan het coronavirus. Eerder was daar ook al een 59-jarige verpleegster gestorven. Buiten China staat de teller op een 700-tal coronabesmettingen.

