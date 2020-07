Exclusief voor abonnees Aantal besmettingen in ons land weer in dalende lijn 02 juli 2020

Er worden gemiddeld 83,7 besmettingen per dag met het coronavirus opgetekend in België. Dat is een daling met 11% in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen, toen er gemiddeld 94 nieuwe besmettingen per dag waren. In totaal werden in ons land nu al 61.509 positieve gevallen gemeld. Dat blijkt uit de nieuwe update van Sciensano. Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is licht gedaald. In de ziekenhuizen liggen nog 222 mensen, tegenover 244 op dinsdag. Op de afdelingen intensieve zorg liggen nog 37 patiënten, vier minder dan de dag ervoor.