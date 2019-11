Exclusief voor abonnees Aanstoker (16) van verijdelde plundertocht in instelling geplaatst 19 november 2019

De tiener die opriep om winkels in de Antwerpse binnenstad te plunderen is door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Vrijdag had de politie ontdekt dat er via sociale media werd opgeroepen tot een plundertocht. De 16-jarige die de oproep had gelanceerd, werd in de namiddag gearresteerd. In de vooravond konden 16 andere jongeren opgepakt worden. Na enkele uren mochten ze beschikken. De aanstoker werd voorgeleid bij de jeugdrechter voor poging diefstal met geweld bij nacht, in bende en met wapenvertoon en voor leiderschap van een criminele organisatie. De 16 anderen worden in de loop van deze week verhoord. Eén 14-jarige had drugs op zak en is ook door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Vandaag zullen trouwens de ouders van een andere 14-jarige, Ayoub L., uitleg vragen aan de procureur. "Ze hebben van 18 tot 23 uur vruchteloos gezocht en gebeld naar hun minderjarige zoon. De politie had hen meteen moeten verwittigen", zegt hun advocaat Walter Damen. (PLA)

