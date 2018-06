Aanslag 16 juni 2018

00u00 0

Zoals zovelen heb ik vandaag het bericht gekregen dat mijn Telenetfactuur met 2,5 euro stijgt. Officiele reden blijkt een economische noodzaak, maar de werkelijke reden is haantjesgedrag tussen minister De Coo en meneer Porter. Meneer Porter moet beseffen dat 2,5 euro de kostprijs van 1 brood is. Voor hem is dat peanuts, maar voor velen is dat de zoveelste aanslag op een minimuminkomen. Niettegenstaande opslagen en indexaanpassingen moeten mijn ecthgenote (zwaar invalide) en ik (gepensioneerd) door alle bezuinigingen en bijdragen met ruim 200 euro per maand minder rondkomen dan op 1 januari 2011. Oorzaak: inkrimping van integratiepremie en het niet meer terugbetalen van logopedie bij afasie na 4 jaar. Zouden de heren, als ze dan toch mekaar willen pesten, rekening willen houden met de kwetsbaren die niet in een ivoren toren mogen leven?

Jeroom De Wilde, Sint Pauwels

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN