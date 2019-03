Exclusief voor abonnees Aanslag Utrecht eist vierde dodelijk slachtoffer 29 maart 2019

Een 74-jarige man die vorige week zwaargewond geraakt was bij de schietpartij op een tram in Utrecht, is gisteren aan zijn verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op vier. "Wat deze man de afgelopen elf dagen heeft moeten meemaken, is verschrikkelijk. Hij heeft in deze dagen zoveel pijn geleden, dat is onbeschrijfelijk", schreef de zoon van de man op Facebook. Eén van de twee andere zwaargewonden, een 20-jarige vrouw uit Utrecht, ligt nog in het ziekenhuis. Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein werd dinsdag ontslagen.