Aanslag op politiebureau Rotterdam verijdeld 24 juli 2018

Twee mannen die vorige maand in Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme, zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. Dat blijkt nu uit chatgesprekken tussen de twee. Eén van de verdachten stuurde daarbij een foto mee van een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Eerst werd gedacht dat één van de twee Marokkaanse twintigers een aanslag wilde plegen in Parijs. Hij zou willen sterven als martelaar en benieuwd zijn wat hij in het paradijs ging aantreffen. Het onderzoek loopt verder, aldus de autoriteiten.