Aanslag op halve marathon Berlijn verijdeld 09 april 2018

De politie van Berlijn heeft gisteren een terreuraanslag verijdeld op de halve marathon in de Duitse hoofdstad. Zes verdachten die de deelnemers met messen wilden neersteken, zijn opgepakt. Het gaat om mannen van 18 tot 21 jaar "uit islamitisch-radicale hoek", aldus de Berlijnse politie. De hoofdverdachte had nauwe banden met Anis Amri. Dat is de jihadist die in 2016 een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn en zo twaalf mensen doodde. Met een aanslag op de loopwedstrijd van gisteren zou de dader zijn oude kompaan Amri hebben willen wreken. De politie hield hem naar verluidt al twee weken in de gaten en kon zijn plannen dwarsbomen. Publiek en deelnemers waren nooit in gevaar. (SRB)