Aanslag met drones verijdeld op WK voetbal 08 november 2018

De Russische veiligheidsdiensten hebben afgelopen zomer een aanslag verijdeld op het wereldkampioenschap voetbal. Terroristen wilden supporters aanvallen met drones, klinkt het bij de geheime dienst FSB. Veiligheidsadviseur Nikolai Patroesjev zegt dat het geweld voorkomen kon worden dankzij de goede samenwerking met buitenlandse collega's. Er was een enorme politiemacht op de been gebracht voor het WK: agenten uit 33 verschillende landen reisden mee naar Rusland ter ondersteuning. Na het WK spraken de veiligheidsdiensten van een vreedzaam verloop, maar nu blijkt dus dat we aan een aanval ontsnapt zijn. De plannen van de niet nader geïdentificeerde terroristen zouden zich trouwens niet beperkt hebben tot het WK: ook andere Russische evenementen werden geviseerd. (IBO)

