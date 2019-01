Aanslag Joods Museum 4 doden in 82 seconden 11 januari 2019

De aanslag op het Joods Museum van Brussel, die op 24 mei 2014 het leven kostte aan vier personen, duurde nauwelijks 82 seconden, zo leerde de jury bij de voorlezing van de akte van beschuldiging op het proces. De schutter vuurde in die tijdsspanne 13 schoten af met twee verschillende wapens. Beschuldigden Mehdi Nemmouche, in fel oranje, en Nacer Bendrer, in het zwart, volgden de voorlezing de hele dag vrij onbewogen, al zocht Nemmouche op het einde van de dag wel herhaaldelijk contact met zijn advocaten. Het proces over de aanslag gaat pas volgende week dinsdagmiddag écht van start met de ondervraging van de twee beschuldigden. De eerste procesdag begon met wat vertraging. Eén van de twaalf juryleden liet weten dat ze geen opvang had voor de kinderen. Ze werd vervangen. (EV)

