Aanschuiven voor 'lira-koopjes' 14 augustus 2018

Terwijl de Turken hun vermogen plots in waarde zien zakken door de val van hun munt, ruiken buitenlanders hun kans om koopjes te doen. In de duurste straten van Istanbul is het drummen geblazen voor de winkels van Louis Vuitton, Dior en Chanel. Luxeproducten zijn voor toeristen plots een pák goedkoper geworden. Dat is vooral rijke Arabieren en Aziaten niet ontgaan. Een Chanel-tas die voor 18.500 lira in de etalage ligt in het bekende winkelcentrum Istinye Park, kost omgerekend nog 'slechts' 2.525 euro. In de webshop van het merk betaalt u voor dezelfde handtas liefst 3.250 euro. (HG)

