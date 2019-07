Aanrijdster van moeder met twee kindjes mogelijk onder invloed van rilatine: “Ik zei nog 'steek maar over'. En toen kwam die klap” Cédric Maes

05 juli 2019

05u00 0 De Krant "We zagen de klap niet aankomen, dat redde ons leven." Geertrui Vranckx (34), de mama die samen met haar dochter van 4 en zoon van 2 woensdagavond van haar fiets werd gereden in Geel, is intussen uit het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of de 34-jarige aanrijdster drugs had genomen, dan wel of het feit dat ze rilatine slikte, de test beïnvloed heeft.

Geertrui fietste woensdag rond 17 uur met haar kinderen naar huis na een bezoekje aan haar zus. "We reden binnendoor, net om veilig thuis te raken", zegt ze. "Ik zei tegen Julia (4) dat ze mocht oversteken, en toen volgde die klap. We hadden die auto achter ons niet gehoord." Volgens Geertrui, zelf spoedverpleegster, redde dat hun leven. "We waren ontspannen, waardoor we minder verwondingen opliepen." Kwetsuren zijn immers zwaarder bij een lichaam dat verkrampt uit een angstreflex, dan bij een soepel en buigzaam lichaam.

Geertrui en Maurice (2), die in een stoeltje zat, werden meegesleurd. Julia, die zelf fietste, werd weggekatapulteerd.

Geertrui belde meteen naar haar man Marc, nog voor de hulpdiensten er waren. "Ze klonk onverstaanbaar", zegt hij. "Ik dacht: ofwel is ze heel kwaad, ofwel is er iets serieus aan de hand. Toen ik van iemand anders aan de lijn hoorde wat er was gebeurd, ging ik meteen ter plaatse. Daar zei de spoedarts dat ze nog in leven waren. Dát moest ik horen." De drie mochten intussen het ziekenhuis verlaten.

Wegrijden

De aanrijdster, de 34-jarige V.V. uit Geel, botste uiteindelijk nog tegen een flatgebouw. Remsporen waren er niet. Volgens Marc was ze verward. "Ze wilde wegrijden, maar omstaanders hielden haar tegen. De spoedarts kon haar sleutels afnemen en haar meesturen met de ambulance."

Uit de speekseltest blijkt dat ze onder invloed van amfetamines (zoals speed) reed. "Maar dat staat nog niet vast", zegt haar advocaat Koen Vaneecke. "Mijn cliënte neemt medicatie die de test kan beïnvloeden. Onderzoek, onder meer een bloedproef, moet uitwijzen of ze effectief verboden middelen had geslikt."

Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen dat er wordt onderzocht of de vrouw wel drugs had genomen. Ze zou immers rilatine nemen, het medicijn dat onder meer bij ADHD wordt voorgeschreven. En dat kan reageren op een speekseltest, bevestigt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). "Rilatine heeft dezelfde chemische basis als amfetamines, maar een reactie hangt af van het type speekseltest én van de dosis. Het is enkel mogelijk bij een hoge dosis."

Net omdat het geen onschuldig medicijn is, kan rilatine enkel op voorschrift verkregen worden. "In bepaalde gevallen - zeker bij hoge dosissen - kunnen psychoses ontstaan of voelen mensen zich euforisch, duizelig of krijgen ze een verslechterd zicht", aldus Tytgat. "Als mensen zich aan de voorgeschreven dosis houden, is alles in principe veilig. Maar we zien ook bij andere middelen, zoals valium, dat mensen het spul op eigen initiatief in hogere dosissen nemen."

Wagen aan de kant

De bijsluiter geeft alvast aan dat het gevaarlijk kan zijn om achter het stuur te kruipen na een pilletje rilatine. "U kan concentratieproblemen of een wazig zicht hebben. Als dat het geval is, kan het gevaarlijk zijn om een voertuig te besturen, machines te gebruiken of te fietsen", staat er.

Als V. inderdaad een (te) hoge dosis zou hebben geslikt, kan ze worden vervolgd voor rijden onder invloed. "Enkel wanneer het oorzakelijk verband tussen het middelengebruik en het ongeval wordt bewezen", aldus politierechter op rust Christiaan Vanhoorebeke. "Maar als het in de bijsluiter staat, moest ze op de hoogte zijn."

V.V. verscheen gisteren voor de onderzoeksrechter en werd in verdenking gesteld van onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden onder invloed. Ze werd vrijgelaten maar moet zich onder meer medisch-psychiatrisch laten begeleiden en haar wagen aan de kant zetten.

Over de toestand van zijn cliënte wilde meester Vaneecke niet veel kwijt. "Ze is zelf onder de indruk van het ongeval en zal de komende maanden in geen geval met de auto rijden. Dit had veel slechter kunnen aflopen."

Een 7-tal kilometer van de plek waar Geertrui aangereden werd, was er gisteren nog een fietsongeval, deze keer met dramatische afloop. Een 75-jarige fietser uit Geel werd aangereden en overleefde de klap niet.