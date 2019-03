Aanrijdster bromfietsster vrij onder strikte voorwaarden 09 maart 2019

Geen alcohol drinken, geen contact met de familie van het slachtoffer en geen contact met de pers: onder die voorwaarden is de 32-jarige aanrijdster van Samira Chebbah (44) gisteravond vrijgelaten. Priscilla V. reed de bromfietsster - die al gevallen was - zondagochtend aan en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Maandagochtend gaf ze zich aan en gaf ze toe dat ze gedronken had. "Mijn cliënte reageert sereen op haar vrijlating en is nog steeds erg aangeslagen", zegt haar advocaat Philippe Versyp. De vrouw, een moeder van twee, blijft bij haar verhaal dat ze dacht de stoeprand geraakt te hebben. "Maar ze geeft toe dat het fout was niet uit te stappen om dat te controleren."

