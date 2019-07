Exclusief voor abonnees Aanranders feesten verder na verkrachting Toeriste (22) 06 juli 2019

De politie van Barcelona heeft 2 mannen opgepakt die verdacht worden van het verkrachten van een Belgische toeriste (22) in Barcelona. De jonge vrouw werd in de bekende nachtclub Opium lastiggevallen door twee Zwitsers. Volgens de vrouw en haar vriendinnen probeerden de mannen haar aan te randen in het toilet van de zaak. Het slachtoffer zou erin geslaagd zijn om te ontsnappen en vluchtte weg. De mannen volgden haar en namen haar mee naar het strand. Op Somorrostro Beach zouden ze haar verkracht hebben. De mannen konden achteraf geïdentificeerd worden. Ze bleken gewoon teruggekeerd naar de club.

