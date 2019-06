Exclusief voor abonnees Aanrader 25 juni 2019

Drie jaar geleden besliste ik om niet één maand, maar

definitief met alcohol te stoppen. In het begin geloofde

ik niet dat het zou lukken — ten onrechte. Ik kan het

iedereen aanraden. Het heeft veel voordelen, in de

eerste plaats lichamelijke, maar ook financiële.

Het belangrijkste is dat je je vrij voelt, zonder 'dwang'

of 'noodzaak'. Je kan ook op elk moment in je wagen

stappen, zonder vrees voor controle. Op feestjes val je

anderen niet lastig met je gelal en ben je steeds in staat

het gesprek te volgen. Al die luxe krijg je gratis, gewoon

door 'nee' te zeggen tegen alcohol en andere drugs.

Erwin De Mulder, Ophasselt

