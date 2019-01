Aannemer probeert villa op te blazen 24 januari 2019

00u00 0

Een 32-jarige aannemer riskeert 2 jaar cel voor oplichting en poging tot vernieling nadat hij probeerde om een woning van klanten in de lucht te blazen. Ramie M. was ten einde raad toen de nieuwe eigenaars van een villa in Wuustwezel hem vroegen of de verbouwing klaar was. De man had in mei 2016 een budget van 40.000 euro gekregen. Maandenlang hield hij de eigenaars aan het lijntje. Hij kon niet verder omdat het materiaal niet was geleverd. Begin augustus was het geduld van de eigenaars op en eisten ze hun geld terug. Tot Ramie hen op een ochtend een sms stuurde: "Materiaal geleverd, kom maar kijken." Ter plaatse was geen materiaal te vinden. De eigenaars roken alleen heel veel gas in de woning. "Eén vonk was genoeg om de villa in de lucht te doen vliegen. Dit was een moordpoging", aldus de advocaat van het koppel. (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN