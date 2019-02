Aannemer maakt globale planning voor Steentjesstraat 08 februari 2019

De aannemer die de werken uitvoert in de Steentjesstraat, zal een globale zoneplanning opmaken over de werken en dit communiceren naar de bewoners. "Op die manier moet er een beter en duidelijker zicht zijn op mogelijke hinder. We zullen niet exact kunnen zeggen aan welk huisnummer die dag gewerkt wordt, maar wel vrij nauwkeurig", zegt waarnemend burgemeester Andy De Cock (Open Vld).