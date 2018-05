Aanmaaklucifers 26 mei 2018

00u00 0

Je zal het altijd zien: wil je op een zonovergoten avond spontaan de BBQ aansteken, blijken net de aanmaakblokjes op te zijn. Of de lucifers. En zelfs als je beide in huis hebt, dreigt gesukkel. Zeker als er boven de barbecue een stevig windje hangt, laten gewone aanmaakblokjes zich niet altijd even makkelijk op gang 'vuren'. Met de aanmaaklucifers heeft Union Match de blokjes en lucifers in één gestopt. Handig, maar pas op bij het aansteken. De kop ontbrandt even snel, maar beduidend feller dan bij een gewone lucifer. Nadien volstaat het de aanmaaklucifer tussen de kolen te leggen. De body van deze lucifer bestaat uit plantaardig materiaal en dient als brandstof. 'Brandt 8 minuten', belooft de verpakking én dat klopt. Met twee van deze aanmaaklucifers kregen wij onze BBQ op gang. Prijs: 2,25 euro voor een doosje met 20 stuks. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN