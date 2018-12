Aankondiging Di Rupo als lijsttrekker zorgt voor tandengeknars 01 december 2018

De aankondiging van Elio Di Rupo dat hij bij de federale verkiezingen de Kamerlijst voor de PS in Henegouwen trekt, wordt op tandengeknars onthaald binnen zijn partij. Blijkbaar was er over de beslissing geen algemeen akkoord.De voorbije maanden circuleerde het scenario dat Di Rupo zou deelnemen aan de Europese verkiezingen. Maar gisteravond bevestigde de oud-premier op de RTBF dat hij opkomt voor de Kamer. Op de zetel van de PS wordt verzekerd dat aan deze aankondiging het nodige overleg is voorafgegaan. Maar verschillende bronnen verklaren dat de aankondiging van Di Rupo toch "een individueel initiatief" was dat niet op het partijbureau werd besproken en niet de goedkeuring heeft gekregen van een aantal kopstukken binnen de PS. "De voorbije uren werd er veel gediscussieerd. De aankondiging valt slecht", luidt het. (IVDE)

