Aanhoudingsbevel tegen Ecuadoraanse ex-president die in België woont 16 juli 2018

De oud-president van Ecuador, Rafael Correa (foto) en zijn Belgische echtgenote Anne Malherbe wonen sinds een jaar opnieuw in Louvain-la-Neuve, de stad waar ze begin jaren 90 verliefd werden op elkaar. Maar onlangs heeft een Ecuadoraanse rechter een aanhoudingsbevel aan politiedienst Interpol bezorgd. "De nieuwe regering wil me maar al te graag op de lijst van gezochte personen krijgen, maar Interpol weet goed genoeg dat dit een politiek proces is", zegt Correa. "Ik wou de politiek loslaten, maar de politiek laat mij niet los."

HLN