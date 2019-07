Exclusief voor abonnees Aanhouding drie verdachten 22/3 verlengd 12 juli 2019

In het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem heeft de Brusselse raadkamer gisteren de voorlopige hechtenis van Mohamed Abrini, Ossama Krayem en Hervé Bayingana Muhirwa met twee maanden verlengd. Abrini geraakte bekend als de 'man met het hoedje' en is de enige terrorist die de aanslagen op Brussels Airport overleefde, doordat hij op het laatste moment is weggevlucht. Krayem deed hetzelfde bij de aanslag in het metrostation Maalbeek. De Rwandees Bayingana Muhirwa zou Abrini en Krayem nadien geholpen helpen om onder te duiken.

