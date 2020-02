Exclusief voor abonnees Aanhoudend winderig HET WEER 21 februari 2020

Vandaag is het droog en flink zonnig in de ochtend. Stilaan komen er stapelwolken opzetten en in de loop van de namiddag nemen ook de hoge en later de middelhoge wolkenvelden toe. Het blijft echter droog. Na een koude start met grondvorst komen de maxima uit op waarden rond 10 graden. In de Ardennen is het kouder bij een graad of 6. De wind waait matig en bij momenten vrij krachtig uit het westen tot het zuidwesten. Daarbij zijn er rukwinden mogelijk tot 60 km/u.

