Exclusief voor abonnees Aangrijpend eerbetoon in Ronde van Polen BJORG LAMBRECHT OVERLEDEN • Rouwbanden, minuut stilte, spandoeken... 07 augustus 2019

00u00 0

De aangeslagen ploegmakkers van Bjorg Lambrecht gingen gisteren van start in de geneutraliseerde etappe van de Ronde van Polen. Vooraf werd een emotionele minuut stilte gehouden. 't Werd een pakkend eerbetoon: op het podium stond een foto van Lambrecht, de podiummissen waren in het zwart gekleed, alle renners droegen een zwarte rouwband, aan de teamwagens wapperde een rouwlintje, er was een foto van Lambrecht te zien op de motoren én zijn rugnummer, 143, werd de hele rit meegedragen door zijn ploegmaats. Die reden een tijdje voorop in de ingekorte etappe (van 173 naar 133 kilometer), vervolgens namen de deelnemende teams een kopbeurt van telkens zeven kilometer voor hun rekening. "Een gezamenlijke beslissing van de wedstrijdleiding en alle teams", klonk het bij de organisatie. Na 48 kilometer - op dat punt kwam Lambrecht in de rit van maandag ten val - stopte het peloton. De teamgenoten van Lambrecht en de staf van Lotto-Soudal haakten er in mekaar. Samen met de koersdirecteur eerden ze de jonge renner. Onderweg hielden Poolse toeschouwers ook spandoeken vast voor het Belgische wielertalent. Bij de aankomst in Kocierz was het muisstil. Vandaag wordt er wél gekoerst in de Poolse rittenkoers. Het peloton werkt 153,8 kilometer af tussen Wieliczka en Bielsko-Biala. (XC)

