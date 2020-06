Exclusief voor abonnees Aangeslagen Dortmund onderuit 18 juni 2020

De titelviering van Bayern kwam hard aan. Eén dag later ging Dortmund onverwacht onderuit tegen laagvlieger Mainz (0-2). Hazard en Witsel, beiden in de basis, blijven na een slappe vertoning wel tweede. Achtervolger Leipzig verspeelde in de slotfase een 2-0-voorsprong tegen Düsseldorf (2-2). Leverkusen haalde het dan weer van FC Köln (3-1), bij wie Bornauw de eer redde. Schalke 04 zette de slechte reeks voort met een 2-1-nederlaag op het veld van Frankfurt. Raman, hersteld van rugklachten, vierde in de slotfase zijn rentree.

