Aangeschoten bestuurder rijdt vrouw (21) dood 00u00 0

Een 21-jarige fietsster is donderdagavond overleden toen ze op het zebrapad werd aangereden door een bestelwagen. De jonge vrouw kreeg voorrang van één auto, maar de bestuurder die uit de andere richting kwam, had haar door de mist niet gezien. Slachtoffer Julie Daivier bezweek aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De 40-jarige bestuurder legde een, weliswaar lichte, positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd tijdelijk ingehouden. Julie Daivier stond bekend als een gedreven jonge vrouw en zou, nadat ze eerder als hotelreceptioniste werkte, op 1 februari aan de slag gaan bij luchtvaartmaatschappij TUI.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN