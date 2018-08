Aangereden Chiromeisje vandaag onder het mes 06 augustus 2018

Het 15-jarig Chiromeisje uit Roosbeek (Boutersem) dat vorige week werd aangereden in Nederland, gaat vandaag onder het mes. Een team van dokters zal de bovenste ruggenwervel van Lola D. weer vasthechten aan haar schedel. Een zware operatie die minstens vier uur gaat duren. "Mijn dochter kreeg eerder al pinnen in het hoofd, die maken dat de positie daarvan stabiel blijft ten opzichte van haar schouders en romp", zegt vader Dieter D. "Sowieso zal mijn dochter haar hoofd nooit meer zo soepel kunnen bewegen als voor het ongeval." De tiener raakte vorige week woensdag zwaargewond toen een 85-jarige bestuurder in grensgemeente Bergeijk van zijn rijvak week en op de Vlaams-Brabantse Chirogroep inreed. (KAV)

