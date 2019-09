Exclusief voor abonnees Aangenaam zonnig HET WEER 14 september 2019

Vandaag kan er in de ochtend plaatselijk wat nevel of mist voorkomen. Na het optrekken van dit ochtendgrijs genieten we overal van zonnig weer met slechts enkele onschuldige wolken. Het blijft uiteraard overal droog en onder aanvoer van een zwakke en ietwat frisse oostelijke wind lopen de maxima op tot 20 à 22 graden in Vlaanderen en 23 graden in Belgisch-Lotharingen.

