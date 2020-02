Exclusief voor abonnees Aangenaam frisse geur (toch als je geen parfumallergie hebt) getest 22 februari 2020

Wie zijn was weleens te lang in de wasmachine durft te laten zitten of gewoon houdt van die intense geur van propere was, kan grijpen naar Droogtrommeldoekjes van Soupline. Een doosje telt twintig doekjes en bij elke droogbeurt voeg je eenvoudigweg een doekje toe. Het maakt je was minder statisch en zorgt vooral voor een zeer frisse wasgeur. 'Hemels fris' luidt de slogan en die zit er niet naast. Zelfs je hele washok geurt mee. Nooit gedacht dat frisse was zo indringend kon ruiken.

