Aangemoedigd door 2.000 Belgen 09 september 2019

Zes jaar geleden waren het er nog meer dan dubbel zoveel. Maar liefst 4.200 landgenoten maakten toen de verplaatsing naar Schotland, om er de Duivels richting het WK in Brazilië te schreeuwen. "De vraag was overweldigend en de beschikbare tickets waren in geen tijd uitverkocht", luidde het. De KBVB probeerde zelfs nog extra tickets te bemachtigen. Drie kwalificatiecampagnes later is de hype niet meer dezelfde. Het is bovendien een evidentie geworden dat de Belgen zich plaatsen voor een groot toernooi. Vandaar allicht dat er nu 'maar' 2.000 Belgen naar Hampden Park afzakken. Nog altijd niet slecht natuurlijk, op een maandag. (NP)