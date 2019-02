Aandeel van de dag Retail Estates 23 februari 2019

De specialist in baanwinkels heeft gisteren een stapje moeten terugzetten nadat twee beurshuizen het advies voor het aandeel terugschroefden. Want sinds begin dit jaar is Retail Estates al bijna 5% gestegen, en dat is beter dan het sectorgemiddelde.